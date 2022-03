Zwaargewonde bij ongeval Veghel

Bij een ongeval op de Eerdsebaan in Veghel is woensdagmiddag een man zwaargewond geraakt. De automobilist botste rond 16.10 uur met een bestelbus. Een tweede bestelbus raakte eveneens nog bij het ongeval betrokken.

De automobilist is door de brandweer uit de auto bevrijdt en onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Personeel van de ambulancedienst heeft andere betrokkenen gecontroleerd, maar raakte niet gewond. De provinciale weg N622 is door het ongeval volledig afgesloten. Een onderzoeksteam van de politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht.