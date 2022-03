Douane vindt bijna 1100 kilo cocaïne tussen pinda's

De Douane heeft donderdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 1080 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een uit Nicaragua afkomstige container geladen met pinda's.

Sporttassen

De container heeft een behoorlijke reis afgelegd. Via een haven in Nicaragua eerst richting Panama, vervolgens naar Colombia en van daaruit naar Rotterdam. De verdovende middelen, met een straatwaarde van 81 miljoen euro, zaten in 30 sporttassen. De pinda's waren bestemd voor een bedrijf in Polen. Dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.