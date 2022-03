Quincy Promes werd getapt omdat hij verdachte is in drugsonderzoek

De afgeluisterde gesprekken over het steekincident blijken bijvangst te zijn. De reden waarom Promes daadwerkelijk werd afgeluisterd is omdat bij verdachte is in een onderzoek naar drugshandel en witwassen. Dit stellen bronnen tegenover De Telegraaf.

Bronnen melden aan de krant dat Promes samen met familie zou hebben geïnfesteerd in een partij cocaïne van 4000 kilo. De cocaïne werd onderschept door de Belgische politie in de haven van Antwerpen. Hierbij werden destijds meerdere uithalers uit Amsterdam Zuidoost aangehouden.