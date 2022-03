KMar houdt trailer aan in Limburg met pantservoertuigen

EOD ingeschakeld

'Op de trailer bevinden zich pantservoertuigen met munitie. De afrit bij Gronsveld is en blijft gesloten. De KMar heeft ook de Explosieven Opruiming Dienst van Defensie (EOD) ingeschakeld en is ter plaatse een onderzoek gestart', aldus de KMar.

Onderzoek

Het zou mogelijk gaan om oude Amerikaanse pantservoertuigen. Ook is niet duidelijk wat de herkomst en het doel van het transport is. De KMar heeft de EOD ingeschakeld om na te gaan of de aangetroffen munitie gevaarlijk is en 'op scherp' staat is of dat het om lege hulzen gaat. De politie heeft de chauffeur van de trailer aangehouden.

Update 21.45 uur

Na onderzoek van de EOD zijn wapens en munitie onderzocht en veilig gesteld. 'We doen verder onderzoek naar de in beslag genomen pantserwagens, wapens en munitie. De afrit bij Gronsveld is inmiddels weer vrij', aldus de KMar.