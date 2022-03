Rusland beschuldigd VS over militaire activiteiten met biologische wapens

Rusland beschuldigd de Verenigde Staten van "biologische militaire activiteiten in Oekraïne", zo maakte de Russische VN-gezant Dmitri Poljanski donderdagavond bekend via Twitter.

Om deze reden komt vandaag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vandaag bijeen, op verzoek van Rusland. Rusland wees eerder deze week al met het vingertje naar de VS, maar bewijs hebben ze niet. Chinese diplomaten en staatsmedia namen daarna zulke beschuldigingen over. Perswoordvoerder Jen Psaki van het Witte Huis deed deze eerder al af als "belachelijk" en zei in een reactie dat "ze overduidelijk bedoeld zijn om de onterechte aanval op Oekraïne goed te praten".