Klanten minderjarige prostituee aangehouden

In een onderzoek naar mensenhandel zijn vijf klanten aangehouden die verdacht worden een minderjarige prostituee te hebben bezocht. Eerder zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van mensenhandel.

Na de aanhouding van de twee hoofdverdachten, een man van 22 uit Dordrecht en een man van 32 uit Apeldoorn, kwamen de klanten in beeld. De hoofdverdachten worden verdacht van mensenhandel waarbij ze een minderjarige hebben gedwongen seks te hebben tegen betaling.

Minderjarigen beschermen

De politie en het Openbaar Ministerie hebben hun aanpak landelijk van dit probleem verscherpt. Om minderjarigen beter te beschermen vervolgt het OM steeds vaker voor artikel 248b Wetboek van Strafrecht. In dat artikel staat beschreven dat ontucht met een jongere die zich prostitueert strafbaar is. De wet is specifiek gericht op de bescherming van minderjarigen die zich beschikbaar stellen voor seksuele handelingen tegen betaling met een derde. De maximale straf staat op 4 jaar.

Klanten zijn verantwoordelijk

De strafrechtelijke aanpak richt zich niet alleen op pooiers. De focus ligt ook op andere betrokkenen bij mensenhandel met minderjarigen. Klanten die tegen betaling seks hebben met een minderjarige vallen daar ook onder. De verscherpte aanpak heeft als doel (potentiele) klanten van minderjarige prostituees ervan te doordringen dat zij zich schuldig maken aan een ernstig strafbaar feit en dat zij hierdoor schade toebrengen aan de minderjarige. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het herkennen van signalen dat er iets niet klopt.

Deze klanten geven vaak aan dat zij niet wisten dat zij te maken hadden met iemand jonger dan 18 jaar.