Branchevereniging FAM luidt noodklok: Lesprijzen gaan met 10% stijgen

Vol spanning checken rijschoolhouders dagelijks de prijzen aan de pomp. Elke dag staat deze weer een stukje hoger, wat resulteert in minder marge per uur rijles. Branchevereniging FAM (Federatie Autorijscholen Management) luidt nu de noodklok. Zonder maatregelen vanuit overheid en CBR gaat de lesprijs binnen drie maanden met minimaal 10% omhoog

Na 2 zware coronajaren met daarin meer dan 20 weken een beroepsverbod was het voor de rijschoolbranche eindelijk weer tijd om weer op volle toeren te draaien. Helaas zijn de brandstofkosten inmiddels al met 50% gestegen. De marges op rijlessen dreigen hierdoor te verdampen, met een direct stijging van de lesprijs tot gevolg.

CBR

Helaas blijkt zelfs het CBR niet bereid om mee te denken met rijscholen van beroepsopleidingen om de kosten te verlagen en de rijbewijskandidaat te ontzien. Een door de FAM aangeboden oplossing werd na overleg van tafel geveegd. “Wij hebben voorgesteld om tijdelijk zonder belading in de vrachtauto’s te rijlessen en op examen te gaan. Dit scheelt al snel enkele procenten in het brandstofverbruik.” vertelt voorzitter Roger Keijbeck. “Echter voelt het CBR hier niets voor. De kandidaat wordt hier helaas de dupe van.

Overheid

De FAM wil graag de rijbewijskandidaten zoveel mogelijk ontzien en roep daarom de overheid en het CBR op tot actie. FAM aangesloten rijscholen richten zich voornamelijk op beroepsopleidingen, en zijn met een marktaandeel van meer dan 30% op examens voor het vrachtautorijbewijs goed vertegenwoordigd in deze sector. Door het nijpende tekort in de transportsector aan personeel, wordt er momenteel veel geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe medewerkers. Met de stijging van de brandstofprijzen dreigt het budget voor nieuw personeel sneller op te raken.

Roger Keijbeck van de FAM gaat graag in gesprek met het ministerie en met het CBR om samen te kijken naar praktische oplossingen om de stijging van de lesprijzen onder controle te houden.