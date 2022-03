Opvang Oekraïense vluchtelingen in Kantens en Warffum

De gemeente Het Hogeland stelt zorgcentrum Warfheem in Warffum en 10 van de 20 wisselwoningen in Kantens beschikbaar voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Inwoners van Kantens en direct omwonenden van Warfheem zijn hierover vandaag persoonlijk geïnformeerd. Vanuit de Veiligheidsregio Groningen is een dringend verzoek gedaan aan Groningse gemeenten om woonruimte beschikbaar te stellen. Het Hogeland stelt alles in het werk om aan het verzoek te voldoen.

In Kantens kunnen 50 vluchtelingen onderdak krijgen. Ze kunnen er tijdelijk blijven, tot 1 juni. Vanaf dat moment zijn de wisselwoningen beschikbaar voor inwoners van Kantens om er te wonen tijdens de sloop en nieuwbouw van hun eigen woning. In Warfheem kunnen 100 mensen worden opgevangen.

In de gemeente Het Hogeland is een crisisteam ingesteld om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Omdat er nog geen landelijke richtlijnen zijn, organiseert de gemeente eerst de uiterst noodzakelijke dingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de totale opvang: onderdak, geld, gezondheidszaken en de eerste levensbenodigdheden.

De gemeente bekijkt de verdere mogelijkheden voor opvangplekken in Het Hogeland. Voor mensen die een bijdrage willen leveren aan hulp voor Oekraïense vluchtelingen gaan we een Hogelandster coördinatiepunt inrichten. Via de gemeentelijke website en de gemeentelijke sociale media houden we u op de hoogte.

Burgemeester Henk Jan Bolding: 'Momenteel wordt er bijna dag en nacht gewerkt om de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne te kunnen realiseren. Dat heeft veel voeten in de aarde. We moeten als gemeente zelf zorgen voor bewoonbare en veilige woningen en de eerste benodigdheden voor deze mensen. Normaal gesproken, is dat een zaak van het COA, maar in dit geval neemt de gemeente deze verantwoordelijkheid zelf. Ook hebben we contact met inwoners van Het Hogeland die zelf initiatieven hebben opgezet. Ik ben daar ongelooflijk blij mee. Ik hoop dat iedereen begrip heeft dat op dit moment de coördinatie nog niet is zoals we het graag willen hebben. Er komt erg veel op ons af. Maar we stellen alles in het Pagina 2/2 werk om de Oekraïners die huis en haard hebben moeten verlaten hier een veilige plek te bieden.'