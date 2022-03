Bevrijdingsfestivals 2022 weer met publiek

Zoals ieder jaar staan de Bevrijdingsfestivals op 5 mei – de dag van de vrijheid – stil bij het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Dat er nu wereldwijd duizenden mensen de straat op gaan om zich uit te spreken tegen de oorlog, bevestigt de kracht van solidariteit en het belang van een open democratische samenleving.

Ambassadeurs van de Vrijheid

De Ambassadeurs maken in de aanloop naar 5 mei (actuele) verhalen over (on)vrijheid. Zo spraken Suzan en Freek op Lesbos en in Athene met vluchtelingen, samen met de Stichting Vluchteling. Historicus Klaus Müller onderzocht samen met Duncan Laurence hoe het was om tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de LGBTQ+ gemeenschap te behoren. Fresku schrijft in aanloop naar 4 en 5 mei een nummer over vrijheid en Ambassadeur Donnie bereidt een Vrijheidsmaaltijd samen met mensen met een bijzonder verhaal over vrijheid.

Vrijheidsvuur

In alle veertien festivalsteden wordt op 5 mei het Vrijheidsvuur aangestoken als startsein voor alle vieringen. In de nacht van 4 op 5 mei haalt Ambassadeur Duncan Laurence het Vrijheidsvuur op in Wageningen. De volgende dag brengt hij het vuur naar het festival in ’s-Hertogenbosch, waar het rond 13.30 uur aankomt en in aanwezigheid van diverse hoogwaardigheidsbekleders wordt ontstoken.

Bevrijdingsfestivals

Op de veertien bevrijdingsfestivals komen landelijke, regionale en lokale programma’s samen. Naast tweehonderd verschillende muzikale optredens, zijn er ruim honderd inhoudelijke programma’s. Bij deze inhoudelijke programma’s zijn diverse onderwijsinstellingen betrokken. Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door hoofdsponsor vfonds. Ook vinden er op alle festivals Vrijheidscolleges plaats en worden er Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. De festivals trekken in totaal jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers.

De Ambassadeurs van de Vrijheid Suzan & Freek treden op 5 mei op in Haarlem, Flevoland, Drenthe en Friesland. Duncan Laurence treedt op in Brabant, Zuid Holland, Zeeland en Limburg. Donnie gaat naar Overijssel, Groningen, Gelderland en Brabant en Fresku zal optreden in Utrecht, Den Haag en Amsterdam.

De forse prijsstijgingen van dit moment hebben impact op de doorgang van de festivals. Van de veertien festivals zal Groningen dit jaar starten met een pilot waarbij entreegeld wordt gevraagd. Dit wordt gesteund door de andere festivals. Voor de bevrijdingsfestivals is het organiseren van een laagdrempelig festival het uitgangspunt.