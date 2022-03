Demonstratie bij slotdebat verkiezingen Amsterdam

Bij het debatcentrum De Balie in Amsterdam hebben zich voor en tegenstanders van het Forum voor Democratie verzameld. In het centrum wordt er door De Balie en Het Parool het slotdebat gehouden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Omdat het Forum niet uitgenodigd was, hadden zij bij het pand een vrachtwagen neergezet. Daarnaast kwamen tegenstanders van het Forum met spandoeken als ‘geen racisme en fascisme in de raad.

Volgens directeur van De Balie Yoeri Alberecht is het Forum voor Democratie een te kleine partij. Tegenover AT5 zegt hij dat het Forum te weinig inbreng had in de gemeenteraad de afgelopen vier jaar. Daarnaast hadden politici van de partij een redacteur van De Balie hebben bedreigd.