Waar moet je op letten bij het overstappen van energieleverancier

Loopt je contract af of wil je door de hoge prijzen overstappen naar een andere energieleverancier? Dan is het een goed idee om te beginnen met vergelijken van energieleveranciers. Veel mensen stappen niet over naar een nieuwe leverancier omdat ze denken dat overstappen een ingewikkeld proces is. In dit artikel gaan we na waar je moet op letten bij het overstappen naar een andere leverancier.

Als eerste is het belangrijk om een overzicht te krijgen van het aanbod van de energieleveranciers in Nederland. Tegenwoordig kun je dit gemakkelijk doen doormiddel van een online vergelijker. Hierbij hoef je alleen je postcode en verbruik in te voeren om te zien hoeveel je mogelijk gaat betalen voor je energiecontract. Een online vergelijker geeft je ook een overzicht van alle huidige energie aanbiedingen die er momenteel zijn. Hierdoor kan je makkelijker de beste energie deal vinden zonder dat je alle websites van de leverancier af hoeft te gaan. Ook zijn sommige aanbiedingen exclusief te krijgen via een vergelijker website. Kijk dus regelmatig of er nieuwe aanbiedingen zijn zodat je zo voordelig mogelijk uit bent met je energiecontract.

Bij het vergelijken van energiecontracten is het ook belangrijk om te kijken naar de ingangsdatum en de jaarprijs. Door de huidige situatie hebben sommige energieleveranciers contracten online staan die pas in later ingaan. Deze contracten hebben vaak lagere prijzen, maar gaan pas maanden later in. Let dus goed op de ingangsdatum voordat je een energiecontract neemt.

Ook is het belangrijk om voor het overstappen te kijken naar de einddatum van je huidige contract. Wanneer je namelijk te vroeg overstapt kun je een overstapboete krijgen. Om dit te voorkomen kun je het beste een kopie van je energiecontract checken of je huidige energieleverancier vragen wanneer je contract eindigt.

Als je al meerdere jaren bij de dezelfde energieleverancier zit wordt je contract omgezet in een variabel contract. Bij dit soort contracten kun je zonder zorgen elke maand overstappen. Met een gratis overstapservice die je bij een online vergelijker krijgt gaat je contract op de eerst mogelijke datum in. Je komt daardoor niet zonder stroom te zitten.

Het laatste waarop je moet letten bij energie vergelijken is de uiteindelijke prijs die je gaat betalen. In plaats van alleen te kijken naar het maandbedrag is het verstandiger om te kijken naar de jaarprijs. Dit geeft je een beter beeld hoe duur het energiecontract is. Niet alle energieleveranciers rekenen hun cashback of korting bij de maandprijs. Als je online gaat energie vergelijken vind je vaak wel de cashback verwerkt in de maandprijs. Wanneer je de leveranciers hebt vergeleken en goed de einddatum van je huidige contract hebt gecheckt kun je zonder zorgen overstappen naar een nieuw energiecontract.