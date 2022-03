Zelensky vraagt landen van Joint Expeditionary Force om meer steun

“Help jezelf door ons te helpen” was de boodschap van de Oekraïense president Zelensky aan de 10 landen van de Joint Expeditionary Force (JEF), waarvan regeringsleiders in Londen bijeen kwamen. De Russische inval in Oekraïne is immers een aanval op de veiligheid van heel Europa. Die boodschap kwam aan. De landen van de JEF blijven Oekraïne dan ook met militaire middelen steunen, zodat het land zich kan verdedigen tegen Rusland.

Verklaring

In reactie op de drastisch veranderde veiligheidssituatie gaan de 10 landen ook meer samen oefenen. Zo willen ze de veiligheid van de Noordelijke regio versterken. Dat meldt het militaire samenwerkingsverband, waar ook Nederland deel van uitmaakt, dinsdag in een gezamenlijke verklaring.

Oekraïense President Volodymyr Zelensky

Regeringsleiders van de JEF-landen waren de afgelopen 2 dagen in Londen. Dat gebeurde op uitnodiging van de Britse premier Boris Johnson. Namens Nederland was minister Kajsa Ollongren aanwezig. Ook de Oekraïense President Volodymyr Zelensky belde in.

JEF

De JEF is een militair samenwerkingsverband van Noord-Europese landen onder leiding van het VK en bestaat naast Nederland uit Denemarken, Estland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Finland en Zweden. Daarmee brengt het landen samen van de NAVO, de EU en landen die onderdeel uitmaken van beide.

Uitwisseling van informatie

In Londen werd informatie gedeeld over de situatie in Oekraïne en hoe de landen Oekraïne bilateraal ondersteunen. Minister Ollongren liet weten dat ook Nederland doorgaat met het sturen van militaire goederen. “President Zelensky’s boodschap was duidelijk, het Oekraïense leger biedt stevig weerstand maar heeft daarbij onze hulp hard nodig”. Landen van de JEF gaan daarom kijken of militaire hulp aan Oekraïne meer gecoördineerd kan worden. Het idee is dat Oekraïne dan beter kan worden bediend en gevolgen voor de gereedheid van leverende landen kunnen worden beperkt.

Boodschap aan Poetin

De boodschap vanuit de JEF is eensgezind en duidelijk: Rusland moet de inval in Oekraïne direct stoppen. “Er moet zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komen”, zo staat in de gezamenlijke verklaring. “We roepen Poetin op om de troepen terug te trekken en Oekraïne te herstellen naar de internationaal erkende grenzen.”

Verdediging op orde

De Russische invasie heeft voor veel landen duidelijk gemaakt dat de veiligheid in Europa naar een hoger niveau moet. Het defensiebudget in Nederland is voor deze kabinetsperiode al hoger. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden hebben investeringen aangekondigd.

Gezamenlijke militaire oefeningen

“Er is een vreselijke oorlog gaande in Europa, met als grootste slachtoffer het Oekraïense volk. Poetins’s illegale invasie heeft onze wereld veranderd”, aldus minister Ollongren. “We moeten onze verdediging voor nu en op de lange termijn versterken en dat kost geld. Het defensiebudget gaat al met 25% omhoog, maar meer is nodig, dat vindt ook de Tweede Kamer. Daarnaast moeten we onze militaire effectiviteit verhogen, door onze interoperabiliteit te verbeteren. Gezamenlijke militaire oefeningen dragen daaraan bij.”

Militaire samenwerking opgevoerd

De JEF-landen voeren daarom de militaire samenwerking op, onder meer door oefeningen en troepenverplaatsingen beter te benutten en uit te breiden. Het gaat hierbij om oefeningen te land, ter zee en in de lucht in het Hoge Noorden, de Noord-Atlantische regio en het gebied bij de Baltische Zee.

Oefening in Noorwegen

Een belangrijke oefening in Noord-Europa is gisteren van start gegaan in Noorwegen. Nederland is een van de 25 landen die meedoet aan oefening Cold Response 22, met in totaal 30.000 militairen. Zij testen hoe Noorwegen omgaat met versterking uit NAVO-landen in het geval buurland Rusland er binnenvalt. De oefening is 8 maanden geleden al aangekondigd.

Air Policing met Nederlandse F-16's

Defensie is ook aan de Oostflank van het NAVO-gebied al op verschillende fronten actief. Zo voeren F-16’s zogenoemde Air Policing taken uit. Ook nemen Nederlandse militairen deel aan een omvangrijke oefening in Roemenië en draagt Nederland bij aan de enhanced Forward Presence in Litouwen. Op korte termijn wordt ook deelname aan een battle group in Slowakije verwacht.