Volgende week donderdag buitengewone NAVO-top

Volgende week donderdag 24 maart houdt de NAVO een buitengewone vergadering van de geallieerde staatshoofden en regeringsleiders in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Dit heeft secretaris-Generaal Jens Stoltenberg dinsdag bekendgemaakt.

Verklaring

'We zullen de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne aanpakken, onze krachtige steun aan Oekraïne, en de afschrikking en verdediging van de NAVO verder versterken als reactie op een nieuwe realiteit voor onze veiligheid', stelt Stoltenberg in zijn verklaring vandaag. 'In deze kritieke tijd moeten Noord-Amerika en Europa samen blijven staan in de NAVO', aldus Stoltenberg.