Omstanders moeten aan de kant springen bij wildwest-achtervolging Brunssum

Woensdagavond ontstond er in het centrum van het Limburgse Schinveld een achtervolging tussen de politie en een motorscooter bestuurt door een minderjarige zonder helm. 'Dat heeft geleid tot gevaarlijke situaties waarbij omstanders voor hun eigen veiligheid opzij moesten springen. Uiteindelijk eindigde de achtervolging met de aanhouding van de minderjarige verdachte', zo laat de politie weten.

Geen kentekenplaat en helm

Woensdagavond vond er een veiligheids- en criminaliteitscontrole plaats in Brunssum. Rond 18.45 uur werd er gewerkt vanaf de controlepost op de Molenvaart, wanneer een groep scooterrijders komt aangereden bij Haefland. 'Daarbij valt in het bijzonder een rode motorscooter op die niet voorzien is van een kentekenplaat en waarvan de bestuurder geen helm draagt. Deze bestuurder gaat er bij het zien van de politie vandoor en negeert het gegeven stopteken', meldt de politie.

Achtervolging door politie ingezet

Daarop wordt een achtervolging ingezet door het centrum van Schinveld, Daarbij probeert de bestuurder o.a. via het veld en groengebied aan de politie te ontkomen. Ook de visvijvers en het Burgemeester Adams Sportpark worden in de achtervolging (meermaals) gepasseerd.

Passanten moeten wegspringen

Het rijgedrag van de verdachte resulteert in gevaarlijke situaties waarbij omwonenden, passanten en medeweggebruikers aan de kant moeten springen voor hun eigen veiligheid. Ook bij de apotheek op A Ge Water ontstaat een levensgevaarlijke situatie wanneer de bestuurder met hoge snelheid over het trottoir aan de politie probeert te ontkomen. Ook daar moesten diverse omstanders aan de kant springen.

Aanhouding

Uiteindelijk weet de politie rond 19.00 uur de motorscooter klem te rijden op het fietspad bij het verlengde van de Ubachsweg, parallel aan de N300. Daar wordt de bestuurder aangehouden en het voertuig in beslag genomen. De 16-jarige verdachte uit Heerlen mag zich verantwoorden voor gevaarlijk rijgedrag (Art. 5a WVW), het rijden zonder rijbewijs, helm en kentekenplaat, het ontbreken van een verzekering en het negeren van een stopteken.

Alleen politievoertuig met schade

Het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt en er geen schade is aangericht buiten de schade die een van de politievoertuigen opliep. Er waren veel getuigen van de achtervolging. Daarnaast zijn er diverse personen die zichzelf maar de ternauwernood in veiligheid wisten te brengen toen de verdachte passeerde. De politie adviseert deze personen om aangifte te doen.