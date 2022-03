Vechtpartij tussen drillrapgroepen met machetes in Delfts winkelcentrum

Vrijdagmiddag 3 december 2021 kreeg het winkelend publiek in het Delftse winkelcentrum De Hoven de schrik van zijn leven. Schijnbaar zonder aanleiding trokken plotseling drie mannen machetes tevoorschijn en begonnen daarmee in te hakken op een vierde man die zich eveneens met een machete verdedigde.

Jeugddetentie geëist

'Vandaag stonden een 16-jarige Hagenaar, een 17-jarige Spijkenisser en een 18-jarige Hagenaar hiervoor voor de jeugdrechter. De officier van justitie eiste onder het jeugdstrafrecht straffen tot 300 dagen jeugddetentie, waarvan een deel voorwaardelijk, tegen de drie', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Drukste winkeldagen van het jaar

Het was een van de drukste winkeldagen van het jaar, zo vlak voor Sinterklaas. Vaders, moeders, kinderen en ouderen waren in het winkelcentrum bezig met cadeautjes kopen. Op camerabeelden is te zien hoe drie geheel in het zwart geklede mannen midden in het winkelcentrum vanonder hun kleding machetes tevoorschijn halen en daarmee steken en slaan in de richting van een vierde man. Die trekt eveneens een machete en verdedigt zich daarmee.

Man met rollator

Mensen er omheen deinzen terug, kinderen rennen weg en een oudere met een rollator probeert zich zo goed en zo kwaad als het gaat uit de voeten te maken. De aangevallen man weet wonderwel te ontkomen en vlucht een nabij gelegen bakkerij binnen. Maar ook daar is hij niet veilig. Een groep van tien personen, waaronder de eerdere drie, verzamelt zich voor de etalage en bonkt daarop.

Schieten

De groep roept: “Kom naar buiten, we gaan je doodmaken” en zwaait met machetes. Dan trapt iemand de deur in en schiet in de bakkerij met iets dat op een vuurwapen lijkt in de richting van de aangevallen man. Een harde knal en grote consternatie zijn het gevolg. Er vallen geen gewonden; het blijkt om een luchtdrukwapen te gaan.

Zwarte kleding

Na het incident houdt de politie verschillende personen aan. Uit de camerabeelden en de kleding die zij toen en bij aanhouding droegen, kan worden afgeleid dat de drie aanvallers hier ook bijzitten. Volgens de officier van justitie kan worden bewezen dat de drie verdachten onder meer schuldig zijn aan poging doodslag in het winkelcentrum en bedreiging bij de bakkerij.

Drillrapgroepen

Beide feiten zijn ‘in vereniging’ gepleegd, zoals dat heet, wat het nog erger maakt. Op de achtergrond speelt volgens de officier een al langer lopend conflict tussen een Delftse en een Haagse drillrapgroep.

'Vooropgezet plan'

'De verdachten hadden niets te zoeken in het winkelcentrum', aldus de officier. 'Het was een vooropgezet plan om de confrontatie te zoeken. Er worden zelfs ‘punten’ gescoord als er incidenten gebeuren'. Zij eiste tegen de 16-jarige verdachte 300 dagen jeugddetentie, waarvan 90 voorwaardelijk. Tegen de 17-jarige verdachte eiste ze 235 dagen jeugddetentie waarvan 90 dagen voorwaardelijk. En tegen de 18-jarige 107 dagen jeugddetentie, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Ook zou er voor alle drie reclasseringstoezicht moeten zijn, en zou aan de eerste twee een gedragsbeïnvloedende maatregel moeten worden opgelegd.