VS: Poetin zal mogelijk gaan dreigen kernwapens te gebruiken tegen het Westen

Poetin zou mogelijk kunnen dreigen als het krachtige verzet van Oekraïne tegen de Russische invasie stand houd. Russische strijdkrachten raken geleidelijk uitgeput en de motivatie om te vechten is slecht in de nu drie weken durende oorlog. Daarnaast zouden de Russische strijdkrachten op termijn in hun materieel tekortschieten kunnen komen, zeker als het gedurende langere tijd gebieden moet bezetten, staat in de analyse.

Ook alle westerse sancties zouden Rusland in een diepe langdurige economische depressie kunnen duwen. Daardoor zou een diplomatieke oplossing verder weg komen te staan, zegt luitenant-generaal Scott Berrier, de directeur van de inlichtingendienst.