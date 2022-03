Koningin Máxima lanceert Refugeehelp.nl voor gevluchte Oekraïners

Vrijdag heeft koningin Máxima in de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Rijswijk Refugeehelp.nl gelanceerd. Dit meldt Vluchtelingenwerk Nederland vrijdag.

Informatie voor gevluchte Oekraïners

Refugeehelp is het online startpunt voor vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen taal. Ze kunnen daar terecht voor informatie over zaken als huisvesting, medische zorg, activiteiten en juridische hulp. Ook wijst de nieuwe website hen de weg naar organisaties en initiatieven die voor hen van belang zijn. Refugeehelp is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland en SparkOptimus.

Alles achtergelaten

Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht geslagen. Duizenden van hen zijn inmiddels in Nederland gearriveerd. Naar alle waarschijnlijkheid zullen tienduizenden hen volgen. Ze hebben nagenoeg alles achtergelaten en hebben bij aankomst in Nederland vaak geen idee waar ze terecht kunnen voor allerlei praktische zaken.

'Warm welkom'

Een groot aantal maatschappelijke organisaties, ngo’s en ontelbaar veel particuliere initiatieven zetten zich in om hen een warm welkom te geven en bij te staan in deze moeilijke periode. Maar zij zijn niet allemaal even goed vindbaar voor Oekraïners zelf. Ook is er nog veel onduidelijk over de rechten, juridische status en de voorzieningen waar Oekraïners recht op hebben. Voor de belangrijkste zaken, zoals medische zorg, zijn nu tijdelijke oplossingen. Maar die informatie raakt snel gedateerd.

Wegwijs in Nederland

Refugeehelp.nl is de website waar al die informatie te vinden is. Altijd actueel, en in hun eigen taal. De website is samen met Oekraïense vluchtelingen ontwikkeld om hen letterlijk en figuurlijk wegwijs te maken in Nederland. Ze kunnen er terecht voor zaken als openbaar vervoer, huisvesting, onderwijs, werk, zorg voor huisdieren, en het vinden van (sport)activiteiten. Ook verwijst Refugeehelp naar alle voor hen relevante organisaties en initiatieven. Dit maakt Oekraïners minder afhankelijk van de hulp van derden en stelt ze in staat zelf hun weg te vinden in Nederland.

Geen asiel aanvragen

In tegenstelling tot andere vluchtelingen hoeven Oekraïners geen asiel aan te vragen en komen ze niet in een azc terecht. Hun situatie verschilt in zoveel opzichten dat de informatie die er voor andere vluchtelingen is vaak niet op hen van toepassing is. Daarom is Refugeehelp specifiek bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen.

Over Refugeehelp

Refugeehelp is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland en SparkOptimus, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nevara, Het Rode Kruis, IND, het Leger des Heils, OpenEmbassy, Pharos, het UAF en vele andere NGO’s, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven.