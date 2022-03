Nederland gaat samen met Duitsland Patriots plaatsen in Slowakije

Op verzoek van de NAVO plaatsen Duitsland en Nederland Patriot-luchtverdedigingssystemen in de omgeving van de luchtmachtbasis in Sliac, in centraal Slowakije. 'Het kabinet liet 8 maart al weten dit voornemens te zijn. Vandaag, vrijdag 18 maart is definitief besloten dat de systemen worden ingezet', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.