Man op Amsterdam CS aangehouden met ruim twintig kilo cocaïne in bagage

Woensdagmiddag heeft de politie op station Amsterdam Centraal een 44-jarige man uit Spanje aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. 'De man had ruim twintig kilogram cocaïne in zijn bagage met een geschatte waarde van 1,3 miljoen euro', zo meldt de politie vrijdag.

Speurhond

Een speurhond die tijdens een drugscontrole onder reizigers op het station is ingezet, kwam de drugs op het spoor. De speurhondengeleider en zijn hond liepen langs reizigers. Bij de Spanjaard gaf de hond aan dat de man mogelijk drugs bij zich had.

Ruim 20 kilo cocaïne

'Na het openen van zijn tas stuitten de agenten op de drugs', aldus de politie. Hierop is de verdachte aangehouden en zijn de drugs in beslag genomen. De man zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tijdens de drugscontrole werkten politiemensen van de Landelijke Eenheid samen met collega’s van de Eenheid Amsterdam. De drugs zijn vernietigd.