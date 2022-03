Koningin Máxima bezoekt nieuwkomersklassen met Oekraïense kinderen

Het is voor Oekraïense kinderen die vanwege de oorlog huis en haard hebben moeten verlaten, net als voor andere gevluchte kinderen, belangrijk om zo snel mogelijk weer een zo normaal mogelijk leven op te bouwen. Het krijgen van onderwijs en spelen met leeftijdsgenoten is hier onderdeel van. Om deze leerlingen zo goed mogelijk hierin te helpen, zijn er nieuwkomersscholen en klassen in reguliere scholen die hierin gespecialiseerd zijn. Op deze scholen en in deze klassen krijgen gevluchte kinderen onder meer extra taallessen en hulp bij het verwerken van trauma’s.

Koningin Máxima en minister Wiersma bezochten De Vuurvlinder, een internationale multiculturele school voor kinderen met 42 verschillende nationaliteiten (expats, vluchtelingen, asielzoekers en statushouders) in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Leerlingen krijgen een jaar intensief Nederlands in een taalklas en krijgen daarna de kans om in de reguliere klassen van de school binnen twee á drie jaar de taalachterstand in te lopen. Tijdens het bezoek namen Koningin Máxima en minister Wiersma deel aan een taalcircuit met het thema kunst en emoties. Zij spraken onder meer met leerlingen uit Oekraïne over hun ervaringen. Aansluitend spraken zij met de schoolleider en docenten over de capaciteit voor nieuwkomers, wachtlijsten en onderwijskwaliteit.

Vervolgens werd het Diamant College bezocht, een school voor voortgezet onderwijs met meerdere taalklassen voor vluchtelingen. Deze klassen zijn bestemd voor leerlingen vanaf twaalf jaar die nog maar kort in Nederland zijn en het Nederlands niet voldoende beheersen. De leerlingen volgen veel lessen om zo snel mogelijk aan het reguliere onderwijs te kunnen meedoen. Koningin Máxima en minister Wiersma woonden een les bij over het thema ‘Dromen over de toekomst’. Naast leerlingen, spraken zij ook met docenten over hun ervaringen en het belang van deze klassen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kijkt samen met scholen en gemeenten hoe het onderwijs voor de Oekraïense leerlingen het beste georganiseerd kan worden. Dat hangt ook af van het aantal kinderen dat hier komt. Het ministerie bereidt zich op elk scenario voor, zodat ieder kind op de vlucht voor oorlog zo goed mogelijk wordt opgevangen.