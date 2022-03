FNV: Meer veiligheidsmedewerkers bij NS nodig

De afdeling Veiligheid en Service van de NS moet worden uitgebreid. Dat zegt FNV Spoor in reactie op het voornemen van het spoorwegbedrijf om de boa-bevoegdheid weg te halen bij de hoofdconducteurs. Met zo’n bevoegdheid zijn de conducteurs onder andere gemachtigd om boetes uit te schrijven.

FNV Spoor hield onder leden en niet-leden een enquête over het vervallen van de boa-bevoegdheid. Daaruit bleek dat de conducteurs er onder voorwaarden mee kunnen leven. Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘De grootste zorg zit bij de veiligheid in en rond de treinen. Conducteurs willen er op kunnen vertrouwen dat er snel hulp komt als dat nodig is. Daarvoor moeten er meer veiligheidsmedewerkers komen. Daar gaan wij de directie dan ook om vragen.’

Garanties

FNV gaat namens de leden ook aandacht vragen voor andere zaken die uit de enquête naar voren kwamen. Zo willen de hoofdconducteurs garanties over werkgelegenheid en het behoud van hun standplaats. ‘Daarnaast hebben meerdere conducteurs aangegeven een overstap te willen maken naar de afdeling Veiligheid en Service. Wij willen dat de directie dat mogelijk gaat maken’, aldus Janssen.