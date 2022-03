Zonurenrecord van maart lijkt te gaan worden verbroken

De afgelopen week heeft de zon zich in Nederland al zo veel laten zien dat je bijna zou gaan denken dat we deze maand alleen maar zonnige dagen hebben gehad.

Nieuw zonurenrecord in de maak

Dat is niet helemaal waar maar wat wel waar is dat het aantal zonuren deze maand op dit moment, zaterdag 19 maart, met 148 al hoger is dan het gemiddeld aantal zonuren in maart dat op 139 ligt. Dat belooft dus nog veel goeds en nog meer zonuren tot eind maart en mogelijk ook een nieuw zonurenrecord. Dat ligt op dit moment op 208 uur en werd in maart 2014 gevestigd.

Zondag iets meer bewolking en kans op een spat regen

Nu zondag wordt er wat bewolking verwacht en hier en daar een spat regen maar na het weekend is de verwachting dat de maximale dagtemperatuur gaat stijgen richting de 17 graden, met uitschieters in het oosten van het land naar 20 graden, als gevolg van de zon.