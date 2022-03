Bewoner geeft indringer kopje koffie, maar die valt half naakt in slaap op de bank

De melder had de politie gebeld omdat hij een dronken man had gevonden in zijn tuin. Hij dacht eerst dat het een inbreker was maar dat bleek niet het geval. Uit goed fatsoen had de melder de indringer koffie aangeboden en binnen gelaten in zijn woning. Zonder pardon trok de dronken man zijn kleding uit en ging op de bank liggen slapen. De bewoner van het pand heeft toen de politie gebeld.

Agressief

Agenten die de melding kregen troffen inderdaad een deels ontkleedde man aan. Hij had zelfs een dekentje gepakt en lag op de bank te snurken. De politieagenten probeerde de slapende man wakker te maken. Hij bleek alleen niet van plan te zijn de woning te verlaten. De politie heeft de man meerdere keren gevorderd om te vertrekken uit het huis. Hij wilde niet meewerken en werd agressief tegen de bewoner en de politie. Hij bedreigde daarbij ook de dienders en probeerde ze te bespugen.

Aanhouding

De man werd aangehouden en er werd aangifte tegen hem gedaan. Na de aanhouding bleek de verdachte ook nog eens een mes op zak te hebben. De politie heeft dit in beslag genomen en doet nog verder onderzoek in deze zaak. De man zit vast op het politiebureau.