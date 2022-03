Automobilist rijdt met gestolen auto in op agent

Vanwege een medisch incident was de politie die avond aanwezig in de Veestraat. Een agent liep daar rond 22.15 uur door de straat en hoorde in de omgeving het geluid van een auto die met hoge snelheid reed. Kort hierop zag hij vanuit de Jan van Riebeeckstraat een witkleurige Kia Niro de hoek om scheuren. Omdat het voertuig zijn richting op reed, besloot de agent de bestuurder aan te spreken op het rijgedrag. De agent liep de weg op en gaf met zijn hand een stopteken. Waar normaalgesproken een auto vaart zou minderen, liep de snelheid van dit voertuig alleen maar op. Om een aanrijding te voorkomen, sprong de politieagent op het laatste moment het trottoir op. De bestuurder reed met hoge snelheid verder richting de Veemarktstraat.

Gestolen auto

De politie zette direct de achtervolging in. Even verderop trof zij in dezelfde straat de desbetreffende Kia Niro aan. Er zat niemand meer in. Uit onderzoek bleek dat de auto diezelfde avond gestolen was vanaf een parkeerterrein aan de Dokter Bloemenlaan in Tilburg. De eigenaar van de auto werd op de hoogte gebracht en deed direct aangifte. De agent die een aanrijding wist te ontkomen deed aangifte van poging tot doodslag. De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen.