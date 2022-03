UNHCR: Ruim 13 miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen

Sinds de start van militaire invasie van Rusland op 24 februari zijn ruim 13 miljoen mensen in Oekraïne hun woning ontvlucht. Ruim 3 miljoen daarvan wisten uit Oekraïne te vluchten en 10 miljoen Oekraïners zijn in hun eigen land ontheemd. Dit heeft de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bekendgemaakt.

'Exponentiële toename humanitaire behoefte'

'Als gevolg van deze ontheemden zullen de humanitaire behoeften exponentieel toenemen', zo waarschuwt de UNHCR. Naast degenen die moesten vluchten, zijn in totaal ongeveer 13 miljoen mensen getroffen in de gebieden die het zwaarst door de oorlog in Oekraïne zijn getroffen en zij hebben humanitaire en beschermende hulp nodig.

Vluchtelingen vast zonder voedsel, water en medicijnen

Veel mensen zitten nog steeds vast in gebieden van escalerende conflicten en zijn, nu essentiële diensten zijn verstoord, niet in staat om in hun basisbehoeften, zoals voedsel, water en medicijnen, te voorzien.

'Huiveringwekkende humanitaire rapporten'

Humanitaire rapporten die uit die gebieden worden ontvangen, zijn huiveringwekkend, en we blijven oproepen tot bescherming van burgers en civiele infrastructuur, eerbiediging van het internationaal humanitair recht en doen een beroep op buurlanden om hun grenzen open te houden voor mensen die op zoek zijn naar veiligheid.

Uittocht van vluchtelingen uit Oekraïne

Zoals UNHCR vanaf het begin heeft gewaarschuwd, zullen het tempo en de omvang van de binnenlandse ontheemding en de uittocht van vluchtelingen uit Oekraïne, evenals de daaruit voortvloeiende humanitaire behoeften, alleen maar toenemen als de situatie verslechtert.

Humanitaire situatie in Mariupol en Sumy 'buitengewoon nijpend'

De humanitaire situatie in steden als Mariupol en Sumy is buitengewoon nijpend, met inwoners die worden geconfronteerd met kritieke en mogelijk fatale tekorten aan voedsel, water en medicijnen. UNHCR volgt de onderhandelingen over een veilige doorgang nauwlettend en heeft al humanitaire lading voorgepositioneerd. We zijn klaar om kritieke voorraden naar Sumy te sturen zodra de omstandigheden het toelaten.

Odessa

In Odessa hebben de autoriteiten een beroep gedaan op steun voor algemene voedselhulp om de behoeften van zo'n 450.000 mensen in de stad te dekken, evenals voor medicijnen. Sinds 17 maart is er een permanent consultatiepunt voor bescherming, juridische en sociale zaken op het treinstation van Odessa, waar dagelijks 600 tot 800 personen op doorreis zijn van Mykolaiv naar de westelijke oblasten van Oekraïne.

Constante beschietingen

De humanitaire noden in Oost-Oekraïne worden nog dringender. Meer dan 200.000 mensen hebben nu geen toegang tot water in verschillende plaatsen in de oblast Donetsk, terwijl de constante beschietingen in de regio Loehansk 80 procent van sommige plaatsen hebben verwoest, waardoor 97.800 gezinnen zonder stroom zitten.

Aanvallen op burgers

Gerichte aanvallen op burgers en civiele infrastructuur en het ontbreken van een veilige doorgang verhogen de beschermingsrisico's en vormen een ernstige bedreiging voor het leven van duizenden burgers. Kwetsbare bevolkingsgroepen – zoals vrouwen en kinderen, mensen met een handicap of met ernstige medische aandoeningen, maar ook ouderen en minderheidsgroepen – krijgen steeds meer te maken met belemmeringen bij de toegang tot kritieke diensten zoals vervoer, voedsel, water, medicijnen en noodgezondheidszorg in getroffen gebieden.

Oprichting van opvangcentra

'Als onderdeel van de humanitaire respons in Oekraïne, en in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en andere humanitaire organisaties, blijven we de oprichting van opvangcentra ondersteunen, essentiële hulpgoederen en noodopvang leveren en onze steun aan grensdoorlaatposten in Oekraïne versterken. Beschermingsdiensten blijven ook van het allergrootste belang en we blijven de toegang tot rechtsbijstand, psychosociale ondersteuning en andere bijstand vergemakkelijken voor de meest kwetsbaren', aldus de UNHCR.

Doneren op Giro555 kan nog steeds

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 slaan de handen ineen en roepen Nederland op om te doneren voor mensen die hard getroffen worden door de gebeurtenissen in Oekraïne. Er is behoefte aan directe noodhulp, zoals onderdak, medische zorg, psychosociale hulp en schoon drinkwater. Voor miljoenen Oekraïners, onder wie 7,5 miljoen kinderen, is niets meer zeker. Zij zijn afhankelijk van humanitaire hulp en hebben onze steun nu nodig. Het ingezamelde geld kan hen voorzien van levensreddende noodhulp.