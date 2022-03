Premier Rutte naar Turkije voor gesprek met president Erdogan over oorlog Oekraïne

Premier Rutte reist dinsdag 22 maart naar Ankara voor een bezoek aan president Erdogan van Turkije. 'De reis staat in het teken van de oorlog in Oekraïne en vindt plaats in aanloop naar de NAVO-top op donderdag 24 maart', zo meldt het ministerie van Algemene Zaken maandag.