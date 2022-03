Koningspaar stelt Slot 't Oude Loo beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Nadat vorige week al bekend werd dat het Belgische koningspaar Oekraïense vluchtelingen gaat opvangen in gebouwen die door de Belgische staat aan de koning en koningin beschikbaar worden gesteld, hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima nu ook woonruimte beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis maandagmiddag.

Slot 't Oude Loo

'Vanaf medio april zal Slot ’t Oude Loo dienen als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Die afspraak is gemaakt in opdracht van de Koning, de huurder van het Slot, tussen de Dienst van het Koninklijk Huis, het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn. Naar verwachting zullen zes tot acht gezinnen, ofwel twintig tot dertig personen, er gebruik van kunnen maken', aldus de RVD.

Jachtslot

Slot 't Oude Loo wordt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw door de kroondrager als buitenverblijf van de staat gehuurd. Het slot is ook gelegen in het Paleispark waar ook Paleis het Loo ligt. Het Oude Loo is een 15e eeuws jachtslot met een gracht er omheen.