Poging brandstichting in schuurtje

De brandweer werd rond 19.10 uur gealarmeerd voor een brand in een schuurtje onder een flat aan de Hoogheem in Boxtel.

Vandalen hadden door een opening in een raam iets brandends binnen gegooid, echter was het uit zichzelf al gedoofd voor aankomst van de brandweer. De brandweer controleerde de schuur en verricht metingen op koolmonoxide (CO). De politie doet onderzoek naar de brandstichting.