15-jarige verdachte aangehouden na straatroof

De straatroof vond die avond even na 18.00 uur plaats aan de Krasseurstraat. Een 19-jarige man liep daar al bellend door de straat toen hij op dreigende wijze werd aangesproken door twee jongens. Eén van de jongens wilde de tas van de man hebben en dreigde hem neer te steken als hij die niet zou geven. Met de tas gingen de twee er daarna vandoor. Het slachtoffer schakelde direct de politie in. Hij was inmiddels bij een vriendin in de auto gestapt en zij zagen in de buurt de verdachten rennen. Mede dankzij het doorgeven van de locatie en een goed signalement, konden toegesnelde politieagenten op de Ms. Van Riemsdijkweg één verdachte aanhouden. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Woerden. Op het moment van de aanhouding was hij in het bezit van de tas van het slachtoffer. De verdachte is overgedragen aan rechercheurs voor verhoor en er wordt onderzoek gedaan naar de tweede verdachte.