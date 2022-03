'Eerste warme dag van 2022 vroeger dan gemiddeld'

Gemiddeld, over de huidige klimaatperiode 1991-2020, komt het op 4 april voor het eerst ergens in het land tot 20 graden. De eerste warme dag komt steeds vroeger voor, want in de vorige klimaatperiode (1981-2010) werd gemiddeld op 8 april ergens in het land 20 graden of meer gemeten.

Van Wezel: 'De warme dag van vandaag is dus duidelijk aan de vroege kant, maar in het verleden was het soms nog veel eerder in het jaar al 20 graden. De vroegste warme dag ooit viel op 24 februari 1990. In het Limburgse Oost-Maarland werd het die dag 20,4 graden. In Epen werd het 20,0 graden. Het langst moest in 1941 op een warme dag worden gewacht. Pas op 18 mei kwam het kwik ergens in ons land boven 20 graden uit. In het noordwestelijk kustgebied duurde het in het verleden nog wel eens veel langer. In 1956 steeg het kwik daar pas op 1 juli tot boven 20 graden.'

153 dagen zonder warme dagen

'De vorige warme dag was op 19 oktober 2021. In Westdorpe werd het toen 20,2 graden. In Wilhelminadorp werd het 20,1 en in Rotterdam 20,0 graden. De winterperiode zonder warme dagen is met 153 dagen relatief kort geweest', aldus Van Wezel. 'Vorig jaar bleef de temperatuur, tussen 3 november 2020 en 29 maart 2021 in totaal 146 dagen beneden 20 graden. Een record is dat niet, want in 2019 duurde de warmte periode slechts 112 dagen tussen 6 november 2018 en 27 februari 2019.'