Man rijdt rond met 300 cobra's, ook nog 550 kilo vuurwerk in garagebox aangetroffen

De politie heeft bij een actie in het Brabantse Oisterwijk 300 cobra’s en meer dan 550 kg ander vuurwerk in beslag genomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Vuurwerk

Er was informatie bij de politie binnen gekomen dat een 32-jarige man uit Oisterwijk alweer in vuurwerk zou handelen. In 2020 zou deze verdachte ook al opgepakt zijn voor de handel in vuurwerk. Er werd een onderzoek gestart.

Aanhouding

Op maandag 21 maart 2022 werd de verdachte opgespoord. Hij werd in zijn auto gecontroleerd. 'Hij bleek toen 300 cobra’s bij zich te hebben. Kort daarna werd er in een garagebox die hij huurde meer dan 550 kg verschillende soorten vuurwerk aangetroffen', aldus de politie.