Wereldleiders bij speciale NAVO-, G7- en Europese top over oorlog Oekraïne

In Brussel zijn donderdag alle wereldleiders, waaronder ook Joe Biden president van de Verenigde Staten, van de G7 bijeengekomen om te praten over de crisis rond de oorlog in Oekraïne.

'Crisis aanpakken'

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei voorafgaan aan de top dat de NAVO-leiders de ernstigste veiligheidscrisis in deze generatie zullen aanpakken terwijl ze elkaar vandaag ontmoeten op het NAVO-hoofdkwartier. 'We zullen deze crisis samen aanpakken en de dreiging aanpakken die dit betekent voor Oekraïne, voor de NAVO en voor de hele internationale, op regels gebaseerde orde', zei Stoltenberg.

Steun aan Oekraïne

Stoltenberg legde uit dat de bijeenkomst van vandaag gericht zal zijn op voortgezette geallieerde steun aan Oekraïne en kondigde aan dat president Zelenskyy de NAVO-leiders zal toespreken. De secretaris-generaal onderstreepte dat het de kerntaak van de NAVO is om alle Bondgenoten te beschermen en te verdedigen en zei: "de NAVO-leiders zullen vandaag ingaan op de noodzaak van een reset van onze afschrikking en verdediging op de langere termijn."

Kerntaak NAVO

De kerntaak van de NAVO is het beschermen en verdedigen van alle Bondgenoten. 'We hebben onze militaire aanwezigheid in het oostelijke deel van het Bondgenootschap vergroot', aldus Stoltenberg.

Urgentie

De heer Stoltenberg zei verder dat "de eerste stap de oprichting is van vier nieuwe gevechtsgroepen in het oostelijke deel van de Alliantie in Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slowakije". Hij onderstreepte ook het nieuwe gevoel van urgentie voor de noodzaak om meer in defensie te investeren.