WOZ-waarde wordt per 1 mei 2022 minder bepalend in hoogte huurprijs

Per 1 mei mag de WOZ-waarde voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag.

Onbedoeld effect WOZ-waarde op huurprijs

Met de WOZ-waarde stelt de gemeente vast hoeveel een woning waard is. 'In gebieden met een groot woningtekort geeft het gebruik van de WOZ-waarde in de huurprijs een onbedoeld effect. Daar stijgen de huren zo sterk dat ze onbetaalbaar worden voor veel mensen. Woningen in die gebieden worden voor grote groepen onbereikbaar. Daarom wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de huurprijsvaststelling', aldus het ministerie.

Lagere huur

Met de invoering van de maatregel blijven circa 23.000 woningen beschikbaar voor de sociale woningvoorraad en komen circa 15.000 woningen met een hoge huur terug in de sociale sector. In de praktijk is de maatregel vooral van invloed bij de huurprijsbepaling van woningen met 142 punten of meer op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Deze woningen lopen kans om te verdwijnen naar de vrije sector óf zijn op basis van vooral de WOZ-waarde nu als vrijesectorwoning verhuurd. Nieuwe huurders van deze woningen gaan een lagere huurprijs betalen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Sociale huurwoningen

'Deze maatregel zorgt ervoor dat sociale huurwoningen ook echt sociale huurwoningen blijven. Zo maken mensen en gezinnen met een laag inkomen meer kans op een betaalbaar huis', zegt minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.

Sociale en vrije sector

Voor huurders die al een woning huren in de sociale sector kan de huur door de invoering van de maatregel lager uitvallen. Dit geldt voor een klein deel van de huurders die een woning huurt die bij nieuwe verhuring in de vrije sector terecht zou komen. Voor huurders die al een woning huren in de vrije sector heeft de invoering van de maximering van de WOZ-waarde geen effect op de huurprijs. Voor nieuwe huurders in de vrije sector kan de maatregel wel effect hebben.