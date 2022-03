Recherche stuit op wapenarsenaal in schuurtje in Alphen a/d Rijn

Donderdagochtend is de politie in een schuur in een woonwijk in Alphen aan den Rijn op een groot wapenarsenaal gestuit met 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschuttergeweren en vier antitankwapens. Dit meldt de politie vrijdag.