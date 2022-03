Verdachte aangehouden na vondst dode bewoner Houtrijkstraat Amsterdam

Een arrestatieteam heeft donderdag in Amsterdam-Noord een 39-jarige verdachte aangehouden die vermoedelijk betrokken is bij de dood van de 62-jarige bewoner die op 9 maart dood aangetroffen werd in zijn eigen woning in de Houtrijkstraat. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Aanhouding door Dienst Speciale Interventies (DSI)

Een onderzoeksteam van de politie kreeg zicht op een verdachte en op last van een officier van justitie is deze buiten heterdaad aangehouden. De verdachte wordt eveneens in verband gebracht met een afzonderlijk zedendelict.

Verdachte voorgeleid

De man is vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris en die heeft besloten dat de verdachte zeker 14 dagen langer in hechtenis moet blijven. Het onderzoek is verder nog in volle gang.

Langere tijd overleden

De 62-jarige bewoner van de woning aan Houtrijkstraat in de Spaarndammerbuurt bleek al langere tijd dood te zijn. Er heeft sectie plaatsgevonden op het stoffelijk overschot en daarbij werd door de forensische-patholoog vastgesteld dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen.