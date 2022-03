Woning verwoest door brand

Zaterdagavond laat werd de brandweer kort na 23.30 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kleine Vliet in Rosmalen. De felle uitslaande brand verwoeste één van de tijdelijke woningen die sinds 2017 in die straat staan.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette naast twee blusvoertuigen ook een waterwagen in. Een in allerijl gealarmeerde ladderwagen kwam niet meer in actie. De brand bleef beperkt tot één van de woningen, maar ondanks dat liepen beide aangrenzende woningen toch de nodige schade op. Omdat het vuur ook in het dak zat, is deze open gezaagd om zo het vuur volledig af te kunnen blussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand.