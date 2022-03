Politie onderzoekt poging doodslag in Eindhoven

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar een incident zaterdagmorgen op de Kleine Berg. De bestuurder van een Fiat 500 reed daar rond 03.30 uur vermoedelijk bewust in op een 39-jarige man uit Vught. Daarbij reed hij over enkele scooters en tegen een pand. De 47-jarige man uit Eindhoven wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is ingesloten op het bureau en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.