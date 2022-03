Celstraf en jeugddetentie voor plaatsen explosief bij Poolse supermarkt Beverwijk

Jeugddetentie en celstraf

'Dit gebeurde op 28 juni 2021 in Beverwijk. De 18-jarige krijgt jeugddetentie van zestien maanden opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De 20-jarige krijgt een gevangenisstraf van dertig maanden opgelegd', aldus de rechtbank.

Anti-personeelsmijn

In de nacht van 28 juni 2021 gingen de mannen naar de supermarkt in winkelcentrum Beverhof om een gewelddadige opdracht uit te voeren. Ze hadden een antipersoneelsmijn met daaraan verbonden een elektriciteitsdraad, een accu en twee jerrycans gevuld met benzine bij zich. Ze plaatsten dit bij de achtergevel van de supermarkt. De twee hebben zich minutenlang beziggehouden met het elektriciteitssnoer om dit te ontrafelen en uit te rollen.

Beveiligingscamera's

Door de beveiligingscamera’s die de Poolse supermarkt had opgehangen, konden de handelingen van de verdachten live worden gevolgd. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse terwijl de verdachten nog bezig waren met de elektriciteitsdraad. Toen de mannen de politie zagen, stopten zij hun handelingen en renden weg.

'Moest er zo echt mogelijk uit zien'

Beide mannen verklaarden dat zij met het plaatsen van de mijn alleen tot doel hadden om te bedreigen. Het moest er volgens de mannen zo echt mogelijk uit zien, maar de mijn zou niet werken.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank vindt de verklaring van de verdachten ongeloofwaardig en acht bewezen dat de verdachten de opzet hadden om een ontploffing te veroorzaken. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat het geheel in deugdelijke staat verkeerde. Voor het teweegbrengen van de ontploffing was na uitrollen van de elektriciteitsdraad nog één handeling vereist, te weten het aansluiten van de elektriciteitsdraad op de accu.

Militaire mijn

Dat de verdachten tegen betaling een zeer gewelddadige opdracht hebben aangenomen en zich enkel hebben laten leiden door eigen winstbejag neemt de rechtbank hen zeer kwalijk. Zij hebben zich niets aangetrokken van de mogelijke gevolgen van hun handelen. De aangetroffen mijn is gemaakt voor militaire doeleinden. Als deze, in combinatie met de jerrycans benzine, tot ontploffing was gebracht, zou de schade enorm zijn geweest.

Behandeling 18-jarige verdachte

Voor de 18-jarige verdachte wordt het jeugdstrafrecht toegepast. Hij krijgt een deels voorwaardelijke jeugddetentie. Tijdens zijn proeftijd moet hij zich aan een aantal voorwaarden houden, waaronder behandeling voor de bij hem geconstateerde problematiek, een contactverbod met de medeverdachte, het volgen van een opleiding en beschermd wonen. Ook mag hij niet in Beverwijk komen. Daarnaast moet hij alsnog een werkstraf uitvoeren van 76 uur die hij voorwaardelijk kreeg opgelegd voor een eerdere veroordeling.

Celstraf voor 20-jarige

Voor de 20-jarige verdachte vindt de rechtbank een celstraf van 30 maanden op zijn plaats. Daarnaast moet hij alsnog celstraffen uitzitten van 28 dagen en 32 dagen die hij eerder voorwaardelijk kreeg opgelegd voor twee andere delicten.