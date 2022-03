'Oekraïense vredesonderhandelaars mogelijk vergiftigd'

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Het drietal kwam eerder deze maand bij elkaar in de hoofdstad om daar samen met een andere vooraanstaande Russische ondernemer de situatie te bespreken. Daarbij was ook het Oekraïense parlementslid Roestem Oemerov aanwezig. Kort daarna kreeg men last van diverse gezondheidsklachten, waaronder tranende ogen en een geïrriteerde huid, zo schrijft de krant. Zowel Abramovitsj als de Oekraïense delegatie is inmiddels weer hersteld. Volgens de bronnen zou de vergiftiging komen uit de hoek van hardliners in Moskou, die de vredesbesprekingen zouden willen tegenwerken.

Het nieuws wordt bevestigd door het onderzoekscollectief Bellingcat. Volgens Bellingcat komen de symptomen overeen met klachten die optreden na een aanval met een chemisch wapen.