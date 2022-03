Politie legt illegale prostitutie aan banden in Amstelveen

Het basisteam van de politie Amstelveen heeft woensdag 23 maart in een tweetal woningen twee illegale sekswerkers op heterdaad betrapt. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Ruim 3.000,- euro cash

Samen met controleurs van de gemeente Amstelveen vond er een controle plaats na diverse signalen van illegale prostitutie. 'Ook werd er in één woning ruim 3.000,- euro aan contant geld in beslag genomen, omdat de sekswerker dat vermogen niet kon verklaren', aldus de politie.

'Diverse signalen'

Naar aanleiding van diverse signalenen werden vorige week woensdag meerdere woningen in Amstelveen gecontroleerd, met als doel oneigenlijk of crimineel gebruik van woningen tegen te gaan. In dit geval stond op een adres niemand ingeschreven, maar buurtbewoners verklaarden dat er wel mensen woonden.

Onbekenden mannen naar binnen

Onbekend en regelmatig bezoek bij één specifiek adres: In de betreffende woning in Amstelveen verklaarden buurtbewoners dat zij geregeld vreemde mannen voorbij zagen komen en naar binnen zagen gaan.

Bestuurlijke acties

Bij deze actie zijn geen aanhoudingen verricht. Samen met de gemeente gaat de politie in gesprek met woningeigenaren en eventuele tussenpersonen om herhaling te voorkomen en spookbewoning tegen te gaan. Bij excessen kan de gemeente bestuurlijk optreden, zoals het (tijdelijk) sluiten van woningen of het intrekken van vergunningen.