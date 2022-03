Man met automatisch vuurwapen in Rotterdam aangehouden na tip

Mini-uzi

'Bij controle bleek de 26-jarige Rotterdammer inderdaad in bezit van een vuurwapen', aldus de politie. Het ging om een automatisch vuurwapen.

Vuurwapen in beslag genomen

De politie werkt graag samen met burgers om vuurwapenbezit en daarmee het gebruik ervan tegen te gaan. Elke melding wordt met voorrang opgepakt, zoals ook dinsdagmorgen om 00.30 uur bleek. De man die het vuurwapen zou dragen, liep in de richting van de Lieve Verschuierstraat toen agenten hem staande hielden en controleerden. En niet voor niets dus. Het wapen is in beslag genomen en de Rotterdammer zit vast.