VS: Russen herpositioneren in plaats van terugtrekken

De Russen hebben gezegd dat ze troepen terugtrekken uit de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev, en tot dusver tonen rapporten aan dat sommige - maar niet veel - Russische troepen inderdaad uit het gebied zijn weggetrokken. Maar waar die troepen heen gaan en waarom gaat waarschijnlijk minder over het signaleren van de bereidheid om een ​​bloedige en illegale oorlog te beëindigen, en meer over het herpositioneren van troepen elders om zich te concentreren op alternatieve en mogelijk meer succesvolle militaire doelen.

"Is er enige beweging geweest door enkele Russische eenheden weg van Kiev in de afgelopen dag of zo? Ja. Wij denken van wel. Kleine aantallen", zei de perssecretaris van het Pentagon, John F. Kirby, tijdens een briefing vandaag. "Maar we zijn van mening dat dit een herpositionering is, geen echte terugtrekking, en dat we allemaal voorbereid moeten zijn op een groot offensief tegen andere delen van Oekraïne."

Een echte toezegging, een geloofwaardige, zou volgens Kirby een volledige terugtrekking van alle Russische troepen uit Oekraïne inhouden.

"Ze hebben hier een kans, een kans die ze de afgelopen maand vele, vele malen hebben gemist om deze oorlog te beëindigen en het op een verantwoorde manier te doen en te goeder trouw te onderhandelen", zei Kirby. "We hopen dat ze dat zullen doen. Maar de oorlog zou vandaag kunnen eindigen als de heer Poetin het juiste deed en daadwerkelijk al zijn troepen uit Oekraïne terugtrok en de Oekraïense soevereiniteit respecteerde."

Vanaf het begin, zei Kirby, hebben de Russen geprobeerd de wereld en haar eigen mensen te misleiden over hun bedoelingen met Oekraïne.

"We hebben gezien dat Rusland nu een maand lang heeft geprobeerd deze oorlog van hen aan zijn binnenlandse publiek te verkopen als een 'bevrijding van de Donbas'", zei Kirby. "De verhevigde retoriek van het afgelopen jaar en in de aanloop naar de Russische invasie, toonde echter aan dat de werkelijke bedoeling van het Kremlin was om de democratisch gekozen regering omver te werpen en grote delen van Oekraïne te bezetten of te annexeren."

Kirby schetste een drieledige benadering voor de manier waarop het ministerie van Defensie heeft beoordeeld dat Rusland van plan was om dat doel te bereiken.

In het noorden en noordoosten, zei hij, richtten de Russen hun inspanningen op de steden Kiev, Tsjernihiv en Charkov.

"Die hele noordelijke groepering was echt bedoeld tegen de hoofdstad - de poging om Kiev af te sluiten", zei hij.

In het zuidelijke deel van Oekraïne, komend uit de Krim, zei hij dat de Russen hun troepen in noordoostelijke richting tegen Mariupol verdeelden en vervolgens in noordwestelijke richting naar Cherson, waar ze ook een poging deden om Mykolayiv in te nemen – iets wat ze niet hebben kunnen doen.

In het oosten, in de Donbas, zei hij, is daar al acht jaar een conflict en de Russen hebben daar meer middelen ingezet om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Al die inspanningen, zei Kirby, werden verondersteld deel uit te maken van een Russische poging om Oekraïne te onderwerpen. Maar tot nu toe is de poging niet succesvol geweest.

"Nu denken we dat ze prioriteit gaan geven aan het oosten", zei hij. "Ze zijn tot stilstand gekomen in het noorden, en de vooruitgang die ze in de begintijd in het zuiden hadden geboekt - ze hadden vooruitgang geboekt - is nu tot stilstand gekomen."

Ondanks Russische beloften om Kiev te verlaten, zei Kirby, kan de stad niet als veilig worden beschouwd. Het loopt nog steeds gevaar door aanhoudende Russische agressie.

"Rusland heeft gefaald in zijn doel om Kiev in te nemen", zei hij. "Het is gefaald in zijn doelstelling om Oekraïne te onderwerpen. Maar ze kunnen nog steeds massale wreedheid toebrengen aan het land, ook aan Kiev. We zien dat zelfs vandaag in voortdurende luchtaanvallen op de hoofdstad."

Kirby zei dat het nu onduidelijk is welke acties Rusland vervolgens zal ondernemen in Oekraïne, of waar hun uiteindelijke doelen zijn uitgezaaid. Briefings van het Russische Ministerie van Defensie, zei hij, waren misleidend en komen neer op pogingen om recente misstappen te herschikken als tussenstappen om zijn uiteindelijke doelen te bereiken.

"Het is te vroeg om te beoordelen welke aanvullende maatregelen het Kremlin kan nemen", zei Kirby. "Geen enkele hoeveelheid spin kan maskeren wat de wereld de afgelopen maand heeft gezien - en dat is de moed en het militaire vermogen van de Oekraïense strijdkrachten en zijn mensen, die meer blijken te zijn dan waar Rusland op had gerekend in zijn niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde invasie ."

Aan die militaire bekwaamheid, zei Kirby, ligt jaren van militaire training voor de Oekraïners door de VS, geallieerde en partnerlanden ten grondslag, evenals de voortdurende materiële steun die wordt geboden - ondersteuning zal volgens hem doorgaan.

"De Verenigde Staten zullen, samen met onze bondgenoten en partners... in de toekomst die steun blijven bieden om aan hun veiligheidsbehoeften te voldoen, terwijl ze dapper het hoofd bieden aan deze Russische agressie", zei hij.