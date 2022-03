Onderzoek naar ontoelaatbare uitingen van marechaussees in WhatsApp-groep

De Koninklijke Marechaussee is in afstemming met het Openbaar Ministerie een intern onderzoek gestart naar ontoelaatbare uitingen van marechaussees in een besloten dienstgerelateerde WhatsApp-groep. Hierin zijn onder meer berichten met een discriminerend karakter gedeeld. Een tiental marechaussees, allen lid van één team op de luchthaven Schiphol, was lid van deze appgroep.