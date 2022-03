Begeleider van zorginstelling aangehouden na bestelen cliënt

Het 62-jarige slachtoffer woont zelfstandig, maar wel onder begeleiding, in een zorginstelling. Het viel de zus van het slachtoffer -die haar rekening beheert- op dat er op vrijdag 13 augustus een bedrag van 1.100 euro was gepind bij een pinautomaat in Nieuw-Beijerland. Hierop stelde de politie direct een onderzoek in. Camerabeelden van de pintransactie werden onderzocht en hieruit bleek dat degene die het grote geldbedrag van de rekening van het slachtoffer had gehaald, haar persoonlijke begeleider is. Al eind vorig jaar werd geprobeerd om de verdachte aan te houden, zonder succes, omdat hij niet kon worden opgespoord. Begin deze maand kwam de man toch in beeld bij collega’s en kon hij alsnog worden aangehouden. Na confrontatie met alle bewijsmiddelen heeft de man bekend en verklaard de schade te vergoeden.