Meer dan 8 miljoen geconstateerde verkeersovertredingen in 2021

Er zijn 8.024.118 verkeersovertredingen geconstateerd in 2021 op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is meer dan een jaar eerder, toen werden 7.779.461 verkeersboetes opgelegd onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Voor die laatste overtreding is ook door de inzet van nieuwe handhavingsmiddelen het aantal boetes toegenomen. De stijging van het aantal verkeersboetes in 2021 ten opzichte van 2020 blijkt uit het jaaroverzicht Wahv 2021. Die stijging zal mede komen doordat er meer mensen de weg op zijn gegaan ten opzichte van 2020. In dat jaar werd namelijk voor het eerst de oproep van de overheid gedaan om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege corona.

De stijging van het aantal verkeersboetes is vooral toe te schrijven aan meer op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv: 7.524.743 in 2021, tegen 7.223.157 een jaar eerder. Het aantal verkeersboetes na een staandehouding is daarentegen gedaald van 556.304 in 2020 naar 499.375 in 2021. Doordat er veel politie-inzet is gevraagd tijdens corona en bij andere ontwikkelingen in de maatschappij, heeft de politie tijd nodig gehad om hiervan te herstellen. Dit verklaart mogelijk de daling in het aantal staande houdingen.

Snelheidsovertredingen

De meeste verkeersboetes zijn opgelegd voor te hard rijden: 6.641.936. Een jaar eerder waren dat er nog 6.364.857. Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met handhaving op kenteken. In 2020 zijn 2.803.661 snelheidsboetes opgelegd na controle met een flitspaal, in 2021 waren dat er 2.830.213. Ook zijn 1.509.650 snelheidsovertredingen met mobiele radarsets geconstateerd, tegen 1.476.304 een jaar eerder.

Er is een stijging te zien bij het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen. Bij de trajectcontroles is in totaal het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen gestegen van 1.963.918 in 2020 naar 2.103.772 in 2021. Een verklaring hiervoor is dat in 2020 en 2021 de trajectcontroles op N-wegen zijn aangezet. Dat was in 2020 nog niet overal het hele jaar het geval.

Het gemiddelde boetebedrag voor een verkeersovertreding vorig jaar was €81,15 en voor een snelheidsovertreding specifiek was dit €63,60. In 2020 was dit respectievelijk €81,38 en €64,19.

Buitenlandse verkeersovertreders

In 2021 zijn 784.421 van de opgelegde verkeersboetes boetes opgelegd aan een bestuurder van voertuig met een buitenlands kenteken, tegenover 870.695 een jaar eerder. Deze daling is waarschijnlijk te verklaren doordat minder over de grens werd gereisd door de coronapandemie en de lockdowns in ons land en bijvoorbeeld in België en Duitsland. Daarnaast zijn er minder Britten beboet. Deze daling door de Brexit zet verder door. Sinds 31 januari 2020 geldt de Cross Border Enforcement richtlijn niet meer voor de Britten.