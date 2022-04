Zes 'uithalers' vrijgesproken van betrokkenheid drugsinvoer Rotterdamse haven

In al deze zaken was onvoldoende bewijs dat de verdachten met opzet hebben gehandeld om drugsinvoer voor te bereiden of te bevorderen. Wel bevonden de verdachten zich onbevoegd op het terrein van een containerterminal, maar niet is vast komen te staan met welke reden zij zich daar bevonden.

In deze zaken zijn verdachten aangetroffen in of nabij containers in het Rotterdamse havengebied met slaapzakken, etenswaar, telefoons, powerbanks, kniptangen, handschoenen en tape. Dat de feiten en omstandigheden waaronder de verdachten zijn aangehouden in de containerhaven duiden op een criminele intentie van de verdachten is duidelijk. In al deze zaken waren telkens onvoldoende aanknopingspunten op grond waarvan de verdachten in verband kunnen worden gebracht met het opzettelijk treffen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot verdovende middelen.

In opsporingsonderzoeken naar criminele organisaties die zich bezig houden met de invoer van verdovende middelen via de Rotterdamse haven worden dit soort 'criminele binnendringers' over het algemeen 'uithalers' genoemd. Dit zijn (vaak jonge) mensen die verdovende middelen bemachtigen door deze uit containers te halen. Vaak gebeurt dit zodra het schip containers lost op de terminal, en nog voordat de container opgehaald wordt voor verder vervoer.