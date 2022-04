Poetin dreigt opnieuw om gaskraan dicht te draaien

De Russische president Vladimir Poetin dreigt de gaskraan dicht te draaien wanneer vanaf april niet in Roebels wordt afgerekend.

Poetin: Wanneer niet in Roebels zal worden betaald zal Rusland dat beschouwen als contractbreuk, ''met alle gevolgen van dien". Poetin ondertekende gisteren het decreet dat de acceptatie van betalingen voor gas voortaan in roebels wordt voldaan.

De Russische gasleveringen aan Europa gaan voorlopig gewoon door, ondanks het dreigement van Poetin om deze stop te zetten. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom liet vrijdagochtend weten dat de export via pijpleidingen in Oekraïne in lijn blijft met de verzoeken van Europese partijen die gas hebben ingekocht.