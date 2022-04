‘Nepbom’ die treinverkeer Utrecht platlegde bleek 'surprise' voor vriend

Het pakketje dat een 42-jarige man vorig jaar achterliet bij station Utrecht Lunetten was niet bedoeld om anderen te laten geloven dat het knutselwerkje een nepbom zou zijn dat daadwerkelijk zou kunnen ontploffen. 'De ‘nepbom’ was een surprise voor een vriend, die de man in alle haast op het perron heeft laten staan', zo meldt de rechtbank Midden-Nederland vrijdag.

'Nooit de bedoeling geweest'

Het is nooit de bedoeling geweest anderen daarmee te laten schrikken. De rechtbank Midden-Nederland spreekt hem daarom vrij van het achterlaten van een nepbom. De man is wel veroordeeld voor andere zaken zoals het vernielen van een hek, drugsbezit en, zoals dat juridisch heet, wederrechtelijke vrijheidsberoving.

EOD onderzoekt verdachte pakketje

Op 19 augustus werd op station Utrecht Lunetten een verdachte pakketje gevonden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is urenlang stilgelegd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht het pakketje en concludeerde dat het ongevaarlijk was.

Getuige

Een getuige zag dat de 42-jarige man de ‘bom’ achterliet en schakelde de hulpdiensten in. Bij de politie verklaarde de man – die indertijd verbleef in een instelling voor mensen met psychiatrische- en verslavingsproblemen – dat hij de ‘bom’ had gemaakt als surprise voor een vriend en dat hij deze vergeten was.

Van geen kwaad bewust

De rechtbank vindt die verklaring geloofwaardig. Dat blijkt onder andere uit facebookberichten tussen de man en de vriendin van zijn vriend. Voordat hij het pakketje achterliet heeft hij met haar gechat over de surprise en dat hij zijn vriend wilde laten schrikken. Hij schrijft onder andere dat dit de surprise is waar hij het de vorige keer over had. Later verklaart die vriendin tegen de politie dat de 42-jarige Utrechter nooit iemand kwaad zou doen. De man kampt met de nodige problemen zoals warrigheid en concentratie- en geheugenstoornissen.

'Geen vooropgezet plan'

De rechtbank weegt in haar oordeel ook mee dat de man door niemand is gewaarschuwd over de gevolgen van het maken van zo’n surprise. Niet door de vriendin en ook niet door de medewerkers van de instelling waar hij verbleef. De man was zich dus niet bewust van de gevolgen die het maken en achterlaten van zo’n surprise zou kunnen hebben. Een veroordeling kan alleen plaatsvinden als iemand ook echt van plan was anderen daarmee te laten schrikken. Dat is niet vast komen te staan.