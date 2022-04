Willem Engel opnieuw aangehouden 'na schenden schorsingsmaatregelen'

De politie heeft zondagmiddag in opdracht van het Openbaar Ministerie de voorman van Viruswaarheid Willem Engel (45) opnieuw aangehouden. Dit meldt het OM zojuist.

'Schorsingsvoorwaarden geschonden'

'De verdachte is zojuist opnieuw aangehouden, omdat hij zich niet aan de opgelegde schorsingsvoorwaarden heeft gehouden', zo laat het OM weten. Engel was in de auto met zijn vriendin onderweg naar Nijmegen waar hij een speech zou gaan houden.

Hechtenis geschorst

Op 30 maart werd de voorlopige hechtenis van de 45-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van opruiing, geschorst.

Voorwaarden gesteld aan schorsing hechtenis

Engel moest zich dan wel tot aan de einduitspraak van de rechtbank in deze strafzaak houden aan diverse voorwaarden. Mocht hij dat niet doen dan gaat de gevangenhouding van 90 dagen alsnog in.

Geen social media

Eén van de voorwaarden waar Engel zich aan moest houden is dat hij zich onthoudt van uitingen op social media. Engel had deze voorwaarde zelf aangedragen op de zitting.