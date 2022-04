Tip leidt politie naar drugs versnijdingspand in Rotterdam

In een woning aan de Grote Beer in Rotterdam-Oost is vrijdagavond 1 april een vermoedelijk versnijdingspand opgerold. Dit meldt de politie zondag.

Tip

'De woning kwam in beeld na een melding van een alerte getuige over een bewoonster die al lange tijd niet gezien was bij haar eigen woning terwijl er wel geregeld vreemde mannen in haar woning kwamen die ook nog eens regelmatig met tassen in de weer waren', aldus de politie.

Versnijdingspand valt op

Een versnijdingspand is een pand waar drugs wordt versneden en vermengd met andere stoffen om het volume toe te laten nemen en zo meer aan de drugs te kunnen verdienen. Bezoek van onbekende, wisselende personen, veelal met big shoppers of vuilniszakken kan wijzen op een dergelijk pand.

Alarmbellen af

Bij de melding over de bewoonster die al lang niet gezien was en de vreemde mannen die de woning bezochten, gingen dus bij de betrokken agenten gelijk de alarmbellen af. Zij lieten zich dus ook niet afschepen toen de mannen een verhaal ophingen over oppassen op het huis en de katten.

Agenten pakten door

De agenten pakten door en deden een controle in de woning. Daar troffen zij tientallen kilo's blokken met poeder, vermoedelijk verdovende middelen. Ook lagen er weegschaaltjes, zeefjes, verpakkingsmaterialen en andere attributen die gebruikt worden bij het versnijden van verdovende middelen.

Verdachten ontkomen

De verdachten die zich in de woning bevonden, zijn helaas ontkomen. De politie doet nader onderzoek naar deze verdachten en om vast te stellen of het inderdaad om verdovende middelen gaat.